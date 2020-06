‘Een vijfde van gesubsidieerde banen dreigt te verdwijnen’

Tot een vijfde van gesubsidieerde banen, die in Nederland en andere Europese landen via regelingen voor behoud van werkgelegenheid worden beschermd, dreigt volgend jaar te verdwijnen. Dat concluderen onderzoekers bij kredietverzekeraar Euler Hermes. Volgens hun berekeningen profiteert bijna een derde van de Europese beroepsbevolking momenteel van regelingen die grootschalige ontslagen moeten voorkomen.

In de vijf grootste landen van de Europese Unie worden 45 miljoen banen in stand gehouden dankzij steun van de overheid, becijferde Euler Hermes. Op een gegeven moment zal de steun van overheden minder worden, is de verwachting. Dan lopen zo’n 9 miljoen arbeidsplaatsen een „verhoogd” risico om in 2021 te verdwijnen.

De grootste klappen vallen in transport en opslag, horeca, detail- en groothandel, industrie en bouw. Volgens onderzoekers zijn dat de branches die langere tijd nodig hebben om te herstellen van de coronacrisis en die ook het langst steun nodig hebben.

Nederland wordt volgens onderzoekers minder sterk geraakt dan andere Europese landen. „Samen met Zweden doen we het relatief goed”, aldus risicodirecteur Johan Geeroms van Euler Hermes Nederland. „Dat heeft te maken met de intelligente lockdown en de overheidsmaatregelen in combinatie met werktijdverkorting en de relatief strikte ontslagbescherming in Nederland.”