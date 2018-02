Een vijfde meer winst voor Sanoma

Mediabedrijf Sanoma, in Nederland eigenaar van onder meer nieuwswebsite Nu.nl, heeft zijn operationele winst vorig jaar met ruim een vijfde zien groeien tot 181 miljoen euro. De omzet nam licht toe tot ruim 1,3 miljard euro, maakte het concern bekend.

Het bedrijf schrijft de winstgroei vooral toe aan kostenbesparingen. Daarbij scherpte Sanoma de organisatiestructuur aan met het verkopen van zijn tv-tak SBS aan Talpa. In oktober verhoogde Sanoma zijn winstverwachting voor heel 2017. In Nederland daalde de totale omzet licht tot 436 miljoen euro. Dat kwam vooral door de verkoop van de website Kieskeurig.nl in juni vorig jaar.

Sanoma maakte onlangs bekend dat de Belgische vrouwenbladen worden verkocht aan branchegenoot Roularta. Volgens Marc Duijndam, directeur Sanoma Media, heeft het bedrijf in Nederland en België nu „een sterk en gefocust” merkenportfolio. „Daarmee staat een goede basis om in 2018 verder te groeien en te bouwen aan onze crossmediale titels.”