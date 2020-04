‘Een vijfde capaciteit winkelstraten in 1,5 metereconomie’

De winkelstraten in Nederland kunnen nog tussen de 15 en de 20 procent van hun oude passantencapaciteit aan als de 1,5 meterregel na het einde van de corona-maatregelen van kracht blijft, heeft het adviesbureau Goudappel Coffeng berekend met behulp van een simulatiemodel voor voetgangersstromen.

Volgens het adviesbureau komt dat neer op een doorstroom van tussen de 500 en de 550 personen per uur per meter breedte. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat mensen beide richtingen op lopen en 1,5 meter afstand van elkaar houden.

In drukke winkelstraten gaat dat op drukke dagen, bijvoorbeeld zaterdagen, tot problemen leiden. Lieuwe Krol, adviseur bij Goudappel Coffeng, geeft de Kalverstraat in Amsterdam als voorbeeld. „Die is ongeveer 8 meter breed, waardoor er maximaal 4400 mensen per uur doorheen kunnen lopen. Dat wordt al veel lastiger als er bijvoorbeeld wachtrijen vanuit de winkels op straat staan.”

Op een zaterdag passeerden voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus een veelvoud van de 4400 mensen per uur de Kalverstraat, stelt Krol. Volgens hem zullen mensen daarom moeten worden omgeleid of tegengehouden. „Gemeenten zullen daar beleid voor moeten gaan maken en gaan bedenken hoe ze dat handhaven.”