„Een tiende Noord-Koreanen leeft in slavernij”

Noord-Korea is als hoogste geëindigd op een internationaal lijstje met de landen met het hoogste percentage slavernij ter wereld. Een op de tien Noord-Koreanen leeft in moderne slavernij, blijkt uit de Global Slavery Index van mensenrechtenorganisatie Walk Free Foundation.

Het gaat om mensen die slachtoffer zijn van bijvoorbeeld dwangarbeid, gedwongen huwelijken, mensenhandel en andere slavernijachtige praktijken. Behalve in Noord-Korea komt dit relatief ook nog veel voor in landen als Eritrea, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Afghanistan, Zuid-Soedan, Pakistan en Iran.

De meeste moderne slaven telden de onderzoekers evenwel in het dichtbevolkte India, waar er naar schatting bijna 8 miljoen zouden wonen. Nederland behoort tot de landen met relatief maar heel weinig moderne slavernij. Toch zouden zo’n 30.000 mensen in ons land ook te maken hebben met de problematiek. Wereldwijd leven er volgens de onderzoekers zo’n 40 miljoen mensen in moderne slavernij. Voor de studie zijn tienduizenden mensen ondervraagd.