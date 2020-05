‘Een op drie werkenden banger voor ontslag door schrappen boete’

Een op de drie werkenden is extra bang zijn baan te verliezen als het kabinet in een nieuw steunpakket de ontslagboete schrapt. Dat stelt vakbond CNV die 14.000 leden ondervroeg. Van hen verwacht zo’n driekwart langdurig werkloos te zijn als ze hun baan verliezen.

De vakbonden zijn al een tijdje faliekant tegen het schrappen van de boete. Ze vinden dat dat bedrijven aanmoedigt om aan de ene kant steun te krijgen en aan de andere kant mensen te ontslaan terwijl de overheidssteun juist bedoeld was om banen te redden. „Met het schrappen van de ontslagboete zijn werknemers aangeschoten wild. Dit is een katalysator voor massawerkloosheid”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Fortuin is bang dat het heel goedkoop wordt voor bedrijven om mensen te ontslaan. „We snappen dat de coronacrisis veel ondernemers in de problemen brengt. Maar ontslag is straks een koopje.”