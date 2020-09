’Een op drie technische mkb’ers verwacht liquiditeitsproblemen’

Een op de drie ondernemers in de middelgrote en kleine industrie (mki) verwacht binnen twaalf maanden in financiële problemen te komen, melden brancheorganisaties FPT-VIMAG en FME. Uit een rondgang onder honderden directeuren van bedrijven in de maakindustrie komt naar voren dat de gevolgen van de coronacrisis nog lang niet voorbij zijn.

De overgrote meerderheid van de ondervraagde directeuren heeft last van vraaguitval als gevolg van de coronacrisis. Twee op de drie directeuren geven aan maatregelen te moeten nemen op het gebied van personeel, zoals een vacaturestop, een kleinere flexschil en het niet verlengen van tijdelijke contracten of zelfs een reorganisatie.

Directeur Ramon Dooijewaard van brancheorganisatie FPT-VIMAG is geschrokken van de cijfers: „Het valt op dat veel van onze leden verwachten dat het dieptepunt in het tweede kwartaal van dit jaar was, maar dat ze ook nog steeds een omzetdaling verwachten voor de rest van 2020 en zelfs in 2021.”

Van de maakbedrijven heeft 64 procent gebruikgemaakt van de loonkostenondersteuning via de NOW 1-regeling en 58 procent van de NOW 2-regeling. Een wens van het technische mkb is een regeling voor deeltijd-WW. Zes van de tien leveranciers vragen hiernaar. Dooijewaard: „Begrijpelijk, want de Nederlandse maakindustrie bestaat vooral uit mkb-bedrijven die maar beperkt werken met een flexibele schil. Als ze moeten snijden in het arbeidsbestand, gaat dat direct ten koste van hooggekwalificeerd en trouw personeel. Wij willen die banen en die kennis behouden.”

Problemen waar de productiebedrijven nog meer te maken mee hebben is ziekteverzuim. Ook lopen ze aan tegen logistieke problemen, zoals gesloten grenzen, vertragingen en leveringsonzekerheid.