‘Een op de vijf stedelingen ergert zich aan klussende buren’

Een op de vijf stedelingen ergert zich de laatste tijd aan het kluslawaai van buren doordat ze wegens de coronapandemie meer thuis zijn. Dat meldt Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van een peiling onder ruim 1500 leden in oktober.

In de stad werd relatief meer overlast ervaren. Van alle respondenten gaf 12 procent aan last te hebben van omwonenden die hun huis opknappen. „Normaal gesproken wordt er na de zomer minder geklust, maar dat is nu echt anders”, zegt een woordvoerder van VEH. „Aannemers zitten propvol. Als je nu zou bellen voor een verbouwing, dan ben je in de meeste gevallen pas volgend jaar aan de beurt.”

De verkoop van klusketens zoals Gamma en Hornbach is gestegen sinds de uitbraak van het coronavirus. De doe-het-zelfzaken lijken volop te profiteren van de coronacrisis doordat veel mensen die noodgedwongen thuis bleven, klussen in huis oppakken.