‘Een op de vijf Nederlanders vindt zijn baan saai’

Ruim een op de vijf Nederlanders ervaart zijn baan als enigszins of erg saai. Dat komt naar voren uit een studie van marktonderzoeker Ipsos onder ruim vijfhonderd werkende Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar. Toch valt de situatie in ons land nog mee, concluderen de onderzoekers, die de meningen van in totaal ruim 20.000 mensen uit verschillende landen peilden. Wereldwijd omschrijven drie op de tien mensen hun werk als saai.

Nederland kent samen met Duitsland het hoogste aandeel van de bevolking dat hun werk niet belangrijk vindt, toont het onderzoek. Bijna een vijfde van alle Nederlanders hecht minder belang aan zijn baan. In Duitsland is dat het geval bij 21 procent van de ondervraagden. Het wereldwijde gemiddelde ligt op slechts 8 procent.

Gemiddeld hopen werkende Nederlanders rond hun 62e met pensioen te gaan, aldus de onderzoekers. Het wereldwijde gemiddelde ligt bij 57 jaar en in Maleisië hoopt men al met 50 jaar met pensioen te gaan. Wereldwijd is de gemiddelde pensioengerechtigde leeftijd 59 jaar.

De verwachting onder werkende Nederlanders is volgens Ipsos dat ze gemiddeld tot hun 65e zowel lichamelijk als geestelijk nog goed in staat zijn om te werken. In Polen verwachten mensen dat ze gemiddeld al met 44 lichamelijk en geestelijk niet meer in staat zijn om te werken. In de rest van de wereld ligt het gemiddelde bij 60 jaar.

Werkende Nederlanders denken verder dat ze nog tot hun 58e een goede kans hebben om een baan te vinden, schrijft het onderzoeksbureau. In de rest van de wereld is dit 49 jaar. En Italianen verwachten zelfs al met 41 geen werk meer te kunnen vinden.