’Een op de tien auto’s in 2020 elektrisch’

Ruim een tiende van alle nieuwe auto’s die volgend jaar de showroom uitrijden is een elektrisch model. Die voorspelling deden brancheverenigingen RAI Vereniging, RDC en BOVAG bij de publicatie van de verkoopcijfers over de maand november.

De organisaties verwachten dat volgend jaar in totaal 425.000 nieuwe auto’s op kenteken zullen worden gezet. Daarmee nemen de verkopen iets af ten opzichte van dit jaar, waar al met al rekening wordt gehouden met 430.000 registraties.

De maand november was opnieuw een goede maand voor bijvoorbeeld Tesla. De Model 3 van de maker van louter elektrische voertuigen bleek het meest geregistreerde model met ruim 10 procent van de markt. Als merk moest Tesla het de afgelopen maand qua populariteit nog wel afleggen tegen Volkswagen.

In november werden 39.514 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat betekende een stijging van 14,2 procent ten opzichte van november 2018. Volgens de brancheorganisaties was in november vorig jaar sprake van een dip in de verkopen in de nasleep van eerder ingevoerde strengere emissietesten. Daardoor is het beeld nu ietwat vertekend.