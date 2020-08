Een halve kilometer lang zuivel fabriceren

Nederland is de op één na grootste kaasexporteur van de wereld. Een deel van die kaas komt uit Heerenveen, waar in een nieuwe fabriek meer dan 100 miljoen kilo kaas per jaar wordt gemaakt.

Een halve kilometer lang strekt het gebouw zich uit langs de A7 bij de Friese plaats. Het bestaat eigenlijk uit twee fabrieken.

Het grootste gedeelte is eigendom van het Nederlandse familiebedrijf Royal A-ware. Hier worden sinds eind 2014 typisch Hollandse kazen gemaakt met klinkende namen zoals Gouda, Maasdam en Edam.

Achter de kaasmakerij is vorig jaar een mozzarella- en roomfabriek geopend. Royal A-ware verkoopt de kazen vooral binnen Europa maar ook steeds meer buiten Europa.

Na het kaasmaken blijft wei over. Dit gaat naar de tweede fabriek. Die ligt tegen de afslag Tjalleberd aan. Deze fabriek is eigendom van Fonterra. Deze van oorsprong Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie verwerkt de wei in baby- en sportvoeding. Wei bevat veel hoogwaardige eiwitten, vitaminen en mineralen.

Commissaris van de Koning van Fryslân John Jorritsma sloeg op 27 mei 2013 de eerste paal van het enorme complex. In totaal gingen er 4000 heipalen de grond in.

Op 8 juli 2015 opende koning Willem-Alexander de kaasmakerij officieel. Hij kreeg de eerste kaas die daar werd gemaakt.

serie In de kijker

Deel 5 in een fotoserie van markante bedrijfsgebouwen op zichtlocaties. Verschijnt acht woensdagen op rij.