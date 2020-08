‘Een derde van kantoorruimte wordt in 2030 flexibel gebruikt’

De tijd van grote kantoren, waar mensen van negen tot vijf aanwezig zijn, is voorbij. Dat meldt vastgoedconcern JLL op basis van onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op de kantorenmarkt bij 3000 klanten, waaronder Nederlandse multinationals. Het concern gaat ervan uit dat 30 procent van alle kantoorruimte in 2030 flexibel wordt gebruikt.

JLL voorspelt dat de vraag naar flexibele ruimte zal blijven toenemen als gevolg van de coronacrisis, hoewel in een andere vorm dan voor de pandemie. Werknemers gaan straks enkel naar kantoor om mensen te ontmoeten en te vergaderen, stelt JLL. Van negen tot vijf aanwezig zijn is niet meer nodig, het meeste kan thuis gedaan worden.

In sommige landen worden werkplekken ruimer, omdat er meer ruimte nodig is voor die ontmoetingen. „In Nederland is dat minder noodzakelijk omdat een werknemer hier gemiddeld al 12 tot 15 vierkante meter tot zijn beschikking heeft. Dat is internationaal gezien best ruim”, zegt hoofd onderzoek Sven Bertens in de Telegraaf.

Door het thuiswerken zijn werknemers ook minder bereid om ver te reizen. „Grotere werkgevers overwegen om op verschillende plaatsen een flexkantoor te huren, waardoor er kleinere kantoorhubs door het land ontstaan, in plaats van een trek naar een centraal punt”, stelt Bertens. Een groot overschot aan kantoren verwacht JLL op korte termijn overigens niet in Nederland, hoewel sommige grote dienstverleners door al het flexwerk misschien wel de helft van de kantoorvloer af kunnen stoten.