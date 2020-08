Een derde van de banen bij Belgische speelgoedketen Maxi Toys weg

De Belgische speelgoedketen Maxi Toys komt in handen van de familie Gueydon, hoofdaandeelhouder van de Franse speelgoedketen King Jouet. Daardoor verdwijnt ruim een derde van de 1200 banen die op de tocht stonden door de coronacrisis. Ook sluiten in België 6 van de 26 winkels.

De ondernemingsrechtbank in Bergen keurde het overnamebod dinsdag goed, meldt King Jouet.

In mei vroeg Maxi Toys uitstel van betaling aan. Door de coronacrisis waren de winkels in België al maanden gesloten, waardoor de omzet volgens topman Alain Hellebaut bijna helemaal was weggevallen. De keten is onderdeel van het Nederlandse bedrijf Mirage, dat ook eigenaar is van de winkels van Blokker, Big Bazar en Intertoys.

De merknaam Maxi Toys blijft bestaan, net als het huidige management. Het hoofdkantoor blijft in het Henegouwse Houdeng-Goegnies en het depot dat daar gevestigd is, blijft operationeel. In Frankrijk moeten 34 van de 129 winkels sluiten. De vier vestigingen in Luxemburg en vijf in Zwitserland worden niet overgenomen.