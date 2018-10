Een derde personeel wil weg

Meer dan 30 procent van de werknemers denkt weleens aan ontslag nemen. Door personeelsgebrek is de werkdruk te hoog.

De stress die dat veroorzaakt is voldoende om te overwegen op te stappen. Dat bleek dinsdag uit onderzoek van commerciële omroep RTL Z en zorgverzekeraar Menzis.

Het vasthouden van personeel is een van de grotere uitdagingen op de krappe arbeidsmarkt van 2018. In diverse sectoren is het gebrek aan personeel zo nijpend dat het de bedrijfsvoering belemmert. Medewerkers die vertrekken laten een gat achter dat niet snel opgevuld kan worden. De meeste werknemers bikkelen gewoon door (53 procent). Tegelijkertijd slaat meer dan de helft een leuk aanbod zeker niet af.

Stress op het werk is de oorzaak van de meeste beroepsziektes, meldde onderzoeksinstituut TNO al eerder. Meer dan een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim komt door werkstress. Dat kost jaarlijks 1,8 miljard euro.

Ook in de peiling van RTL Z en Menzis zegt een op de vijf werknemers zich weleens ziek te melden vanwege stress. Bijna de helft zegt continu last te hebben van een opgejaagd gevoel. Wandelen tijdens de lunchpauze ziet 43,4 procent van de ondervraagden als een deel van de oplossing.