Eemshaven: energiehaven van Noordwest-Europa

De Eemshaven leek lange tijd een mislukt project maar presenteert zich vandaag als dé energiehaven van Noordwest-Europa.

Met een overslag van 6,6 miljoen ton in 2017 is de Eemshaven de grootste zeehaven van Noord-Nederland. Schepen met een diepgang tot 14 meter kunnen er terecht. De haven wordt samen met die van Delfzijl geëxploiteerd door Groningen Seaports.

De Eemshaven werd in 1973 geopend en moest zich ontwikkelen tot centrum voor oliegerelateerde en chemische industrie. Maar de oliecrisis gooide roet in het eten. Het gebied dreigde een spookhaven te worden waar af en toe slechts een uit de vaart genomen zeeschip voor anker lag.

In de jaren negentig richtte de Eemshaven zich op overslag. Geleidelijk vestigden zich er steeds meer bedrijven. De bekende Duitse scheepsbouwer Meyer Werft ging er cruiseschepen afbouwen. Ook kwam er een olieterminal. In 1996 werd de eerste energiecentrale geopend, de gasgestookte Eemscentrale van de Franse energiereus Engie. Later volgden er centrales van Nuon en RWE. Ook verschenen er grote aantallen windturbines. De energieproducenten in de Eemshaven hebben samen 8000 megawatt vermogen opgesteld, een derde van het totaal in Nederland.

Het gebied is vanwege de ruime beschikbaarheid van energie, goede infrastructuur, snelle glasvezelverbindingen en een overvloed aan koelwater heel geschikt voor de bouw van datacenters. Techreus Google, die er al langer opslagfaciliteiten huurde, bouwde in 2016 een enorm complex dat inmiddels weer wordt uitgebreid.

Een opvallende link met de agrarische omgeving is Bavariadochter Holland Malt. De moderne mouterij kan sinds de uitbreiding van 2018 jaarlijks 280.000 ton brouwgerst verwerken.

zomerserie Havens in Nederland

Havens zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie. Die van Rotterdam en Amsterdam horen bij de wereldtop. In deze serie aandacht voor wat minder bekende plekken waar schippers hun boten aanmeren.