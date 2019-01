Edith Schippers aan de slag bij DSM Nederland

Oud-minister Edith Schippers wordt de nieuwe baas van DSM Nederland. Ze volgt Atzo Nicolaï op, die het speciaalchemiebedrijf na bijna acht jaar verlaat. Schippers begint op 1 februari bij de onderneming in de rol van ‘president’.

Schippers was van 2010 tot en met 2017 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor zat ze zeven jaar in de Tweede Kamer namens de VVD, waar ze zich ook met gezondheidszorg bezighield. Schippers’ partijgenoot Nicolaï kwam in 2011 ook vanuit de politiek bij DSM terecht.

De naam van Schippers werd de afgelopen tijd regelmatig genoemd als potentiële opvolger van Rutte, als die eventueel naar Europa zou vertrekken. Aan die speculatie komt met deze benoeming een einde.