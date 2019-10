Ecuador stapt uit oliekartel OPEC

Ecuador verlaat per 1 januari volgend jaar oliekartel OPEC. Dat maakte het ministerie van Grondstoffen van het Zuid-Amerikaanse land bekend.

Ecuador is een klein lid van het oliekartel en wil meer olie kunnen produceren om zo zijn financiën te versterken. Nu is het land nog gebonden aan afspraken bij de OPEC om de productie te beperken om zo de olieprijzen op te krikken. De olieproductie van Ecuador bedraagt rond de 530.000 vaten per dag.

Het land gaf aan te blijven werken aan maatregelen om de wereldwijde oliemarkt te stabiliseren. Ecuador werd in 1972 lid van de OPEC, schortte in 1992 zijn deelname op en heractiveerde het lidmaatschap in 2007.