Ecuador kan miljarden Chevron niet opeisen

De Hoge Raad heeft een poging van Ecuador om onder de beslissing van een internationaal tribunaal in Den Haag uit te komen afgewezen. Dat bepaalde eerder dat Ecuador een vordering op Chevron van 9,5 miljard dollar vanwege milieuvervuiling voorlopig niet mag innen.

Ecuador was met een beroep op de openbare orde tegen dat besluit in cassatie gegaan. Die openbare orde is volgens de Hoge Raad echter niet in gevaar. Ecuador moest via het Nederlandse rechtssysteem bezwaar maken tegen de uitspraak van het tribunaal omdat dat in Den Haag gevestigd is.

Eerder deze maand had Ecuador ook al nul op het rekest gekregen van het hoogste Canadese gerechtshof. Daar probeerde het Zuid-Amerikaanse land de vordering te innen bij Chevron Canada.