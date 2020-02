’Economische verschillen tussen Britse regio’s terug bij af’

De regionale economische verschillen tussen het armere noorden- en midden van het Verenigd Koninkrijk en de regio rondom Londen zijn terug op het niveau van 1901. Dat concludeerde de Britse industrieraad ISC. Volgens de onderzoekers staat de regering van premier Boris Johnson voor een pittige uitdaging om de achterblijvende regio’s vooruit te helpen.

De regionale verschillen zijn diepgeworteld en vastgeroest, vindt hoofdeconoom Andy Haldane van de Bank of England die het onderzoek leidde. De regio’s die minder presteren, verkeren vaak in een vicieuze cirkel van lagere inkomsten, minder investeringen en minder werkgelegenheid. Bij de welvarende regio’s gebeurt het tegenovergestelde. Volgens Haldane kan alleen „omvangrijk, gericht en langdurig” beleid die situatie veranderen, liet hij weten aan zakenkrant Financial Times.

Johnson beloofde eerder om de welvaart van verschillende uithoeken van Groot-Brittannië op één niveau te krijgen. In de afgelopen vijftig jaar lukte dat nog geen enkele regering, aldus het onderzoek. De economische verschillen stijgen gestaag sinds de jaren zestig.