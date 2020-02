‘Economische schade coronavirus het grootst in eerste jaarhelft’

De schade aan de economieën in Azië vanwege het nieuwe coronavirus zal het grootst zijn in de eerste helft van dit jaar. Kredietbeoordelaar S&P Global denkt in zijn meest waarschijnlijke scenario dat de verspreiding van het virus in april stabiliseert en dat in mei geen nieuwe besmettingen meer plaatsvinden. De economische groei zal pas begin volgend jaar volledig herstellen.

Ook in het meest pessimistische scenario stabiliseert de verspreiding van het virus in de eerste helft van 2020, denken de economen. Toch zijn de negatieve gevolgen voor de economische groei gedurende het hele jaar voelbaar. De situatie rond het virus is volgens S&P Global nog altijd „veranderlijk”.

Chinese consumenten die vanwege het virus minder geld uitgeven remmen de economie het meest, aldus de kredietbeoordelaar. Chinezen kunnen niet op vakantie, waar ze vaak veel geld uitgeven aan luxegoederen als juwelen. De overheid heeft het trein- en vliegverkeer beperkt om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast wordt minder vastgoed verkocht omdat veel kantoren in China gesloten zijn.