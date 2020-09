Economische krimp en recordwerkloosheid Saudi-Arabië

De economie van Saudi-Arabië is in het tweede kwartaal behoorlijk gekrompen door de lagere olieprijzen en de negatieve gevolgen van de coronapandemie. De werkloosheid steeg naar een recordniveau, aldus cijfers van het Saudische statistiekbureau.

De economie kromp met 7 procent in vergelijking met een jaar eerder. De omvangrijke olie-industrie van Saudi-Arabië stond onder druk door de gedaalde olieprijzen, terwijl de rest van de economie met bijvoorbeeld detailhandel, toerisme en horeca hard werd getroffen door de lockdownmaatregelen tegen de uitbraak van het coronavirus.

De werkloosheid in Saudi-Arabië bedroeg 15,4 procent. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral onder jongere Saudi’s is de werkloosheid zeer hoog.