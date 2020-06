Economische impact crisis grootst op Zuid-Limburg en Groningen

In elke regio in Nederland zal de economie als gevolg van de coronacrisis dit jaar krimpen, maar er zijn per regio grote verschillen. Dat melden economen van de Rabobank in een rapport dat maandag verscheen. De zwaarst getroffen regio’s zijn waarschijnlijk Zuid-Limburg en het gebied rondom de stad Groningen. Het lijkt erop dat de grootstedelijke regio’s in het westen de crisis beter doorstaan dan de regio’s aan de randen van het land, aldus de Rabobank. De economische krimp in Den Haag en Utrecht blijft relatief beperkt.

Ook de noordelijke helft van Noord-Holland, Noord-Drenthe en de regio’s Amsterdam en Rotterdam komen waarschijnlijk iets beter door de crisis heen. Regio’s die volgens de Rabobank ook een grote klap kunnen verwachten zijn de Zaanstreek, Gooi- en Vechtstreek, Leiden en Bollenstreek en Zuidwest-Friesland.

De regionale verschillen ontstaan voornamelijk door de economische sectorstructuur van de gebieden en het regionale ondernemingsklimaat. „Regio’s met een oververtegenwoordiging van sterke krimpsectoren, zoals de horeca en de industrie, krijgen het waarschijnlijk zwaarder te verduren dan regio’s waarin die sectoren zijn ondervertegenwoordigd. Het omgekeerde geldt logischerwijs voor sectoren met een relatief kleine verwachte krimp, zoals het onderwijs en de zorg”, zegt Rabobank-econoom Rogier Aalders.

Het zogeheten ondernemingsklimaat hangt af van de nabijheid van andere bedrijven en kennisinstellingen, bereikbaarheid, gunstige ligging, economisch beleid en de kwaliteit van de woon- en werkomgeving. „Steden in de Randstad hebben een sterk ondernemingsklimaat.”