Economische groei in VS zwakt af

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal met 3,5 procent gegroeid op jaarbasis. Dat blijkt uit een voorlopige raming van het Amerikaanse ministerie van Handel. Een kwartaal eerder was nog sprake van een plus van 4,2 procent.

Economen gingen er te midden van alle handelsspanningen al vanuit dat de economie van de Verenigde Staten minder krachtig zou groeien dan de voorgaande periode. Zij rekenden in doorsnee op een stijging van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) met 3,3 procent. Geholpen door de belastingverlagingen van president Donald Trump was in het tweede kwartaal nog sprake van de sterkste groei van ’s wereld grootste economie sinds 2014.

Het groeicijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken. Naar verwachting gaat de Fed dit jaar nog één keer de rente verhogen. In september krikte de Fed de rente ook al op, ondanks kritiek hierop van Trump. De president vindt dat de Fed de Amerikaanse economie in gevaar brengt. Renteverhogingen zorgen er immers voor dat geld lenen duurder wordt en dat zet een rem op de groei.