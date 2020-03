Economische groei in 2019 iets hoger dan gedacht

De Nederlandse economie is vorig jaar iets harder gegroeid dan aanvankelijk gedacht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een nieuwe raming. De bijstelling komt vooral doordat de overheidsuitgaven hoger bleken dan eerder berekend.

De economie groeide volgens het statistiekbureau met 1,8 procent in 2019. Eerder werd nog een stijging van het bruto binnenlands product met 1,7 procent gemeld. De aanpassing komt doordat de groei op jaarbasis in het eerste en tweede kwartaal van 2019 is aangepast: van 1,7 naar 1,8 procent in het eerste kwartaal en van 1,8 naar 1,9 procent in het tweede kwartaal.