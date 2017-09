Economische groei blijft 1,5 procent

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 1,5 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat bleek vrijdag uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei van het bruto binnenlands product (bbp) is daarmee gelijk als bij de eerste raming.

De tweede berekening van het bbp wordt altijd circa 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. De economische groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van huishoudens, aldus het statistiekbureau. Verder namen ook de investeringen weer toe.

Het bbp groeit al dertien kwartalen achter elkaar.

Het statistiekbureau zei vrijdag ook dat het conjunctuurbeeld in september nagenoeg hetzelfde was als een maand eerder. De zogenoemde conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de conjunctuur, waarbij vrijwel alle belangrijke economische informatie samenkomt die het CBS tijdens de afgelopen maand of het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.