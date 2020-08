Economisch herstel Frankrijk trager

Het tempo van het economisch herstel in Frankrijk is aan het vertragen. Dat komt naar voren uit een verslag van de centrale bank van Frankrijk. In juli was de economische activiteit 7 procent onder het normale niveau. Dat was een maand eerder nog 9 procent. Voor augustus wordt echter een vergelijkbaar niveau als in juli verwacht, of een marginale verbetering.

Het maandrapport van de Franse centrale bank bevestigt een eerdere prognose dat het herstel, na een sprong in mei door het opheffen van coronamaatregelen, gestaag zal doorzetten.

Prognoses over onder meer de dienstensector en de industrie wijzen op een stabilisatie van de groei in augustus. De bouwsector lijkt deze maand licht te verbeteren, waarbij de activiteiten weer bijna op het niveau van door de crisis zullen uitkomen.