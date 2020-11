Economisch herstel Duitsland in derde kwartaal nog krachtiger

De Duitse economie is in het derde kwartaal iets sterker gegroeid dan eerder gemeld. Volgens een definitieve raming van het Duitse statistiekbureau was in de periode sprake van een groei van 8,5 procent. Vooral hogere bestedingen door consumenten zorgden ervoor dat de groei hoger uitkwam dan eerder geraamd.

Bij een eerdere raming kwam de groei nog uit op 8,2 procent. Een kwartaal eerder zakte de grootste economie van Europa onder druk van de eerste coronalockdown nog bijna 10 procent in. Het herstel was afgelopen kwartaal niet zo sterk dat de economie ook boven zijn niveau van een jaar eerder uitsteeg.

Het bruto binnenlands product (bbp) was in Duitsland zo’n 4 procent kleiner dan een jaar eerder.