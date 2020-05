„Economisch dieptepunt coronacrisis bereikt”

Het economisch dieptepunt van de coronacrisis is volgens sommige deskundigen al bereikt.

Dat schreef zakenblad Bloomberg Business Week maandag op basis van rapporten van de Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley.

Volgens hoofdeconoom Chetan Ahya van Morgan Stanley beleefden de economieën van de eurozone en de Verenigde Staten respectievelijk half en eind april hun dieptepunt. China zou dit al in februari hebben bereikt. Alleen de Zuid-Amerikaanse economieën moeten nog door het dal heen.

Als westerse economieën het net zo goed doen als de Chinese, verwacht Goldman Sachs eind juni een krachtig herstel.

De reacties van Nederlandse economen zijn voorzichtig positief. „Wij stellen ons ook de vraag of de bodem is bereikt”, zei Ester Barendregt, hoofd Nederland bij RaboResearch, dinsdag tegen de NOS. Barendregt waagt zich niet aan al te stellige uitspraken. „Er is simpelweg een gebrek aan cijfers. Maar dat we nu langzaam wat meer bewegingsruimte krijgen door het versoepelen van de coronamaatregelen betekent dat consumenten meer kunnen gaan uitgeven. Daarmee zou je langzaam wat herstel kunnen gaan zien.”

De econoom is redelijk optimistisch. „Dat we onszelf hardop afvragen of het ergste is geweest, zegt al iets. De sfeer is anders dan een paar weken geleden, toen we vooral aan het verwerken waren wat de economie overkwam.”

Het economische dieptepunt lijkt inderdaad al achter de rug te zijn, zegt tegen de NOS ook Harald Benink, hoogleraar Banken en Financiën aan de Universiteit van Tilburg. Maar dat zegt volgens hem niet alles. „Want als het herstel maar in delen van de economie te voelen is, kun je nog lang kampen met problemen. Denk bijvoorbeeld aan de werkloosheid.”