‘Economie Zuid-Limburg deint mee met VDL Nedcar’

Het einde van de bouw van BMW’s en Mini’s in de Limburgse assemblagefabriek VDL Nedcar kan voor de hele regio economische gevolgen hebben. Naast de werkgelegenheid voor de circa 5000 werknemers van de fabriek, zorgt de enige echte autofabriek van Nederland namelijk ook voor veel opdrachten bij dienstverleners. Daardoor groeide de economie in Zuid-Limburg opvallend hard als VDL goede jaren had, stipt ING-econoom Thijs Geijer aan.

„Je ziet dat in een jaar waarin VDL Nedcar meer produceerde, de economische groei van Zuid-Limburg ook hoger was dan gemiddeld”, aldus Geijer, die zich specialiseert in de economie van de regio.

De economie van Zuid-Limburg groeide in 2015 en 2016 met respectievelijk 3,6 procent en 4,5 procent, zo wijzen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit. In heel Nederland steeg het bruto binnenlands product in die jaren met 2 procent en 2,2 procent. VDL Nedcar voerde de productie in die periode op van 55.000 auto’s in 2015 naar ongeveer 88.000 auto’s in 2016.

De auto-industrie werkt met distributieketens van onderdelen die de hele wereld omspannen. Het zijn daarom niet zozeer de fysieke onderdelen die van naburige bedrijven komen, maar veel eerder diensten als schoonmaak, catering, logistiek en machineonderhoud. „Ook plaatselijke uitzendbureaus zijn belangrijke dienstverleners voor een fabriek als Nedcar, omdat die veel gebruikmaakt van een flexibele schil als de productie moet worden opgeschaald”, aldus Geijer.

De bovengemiddelde groei van Zuid-Limburg is overigens niet alleen maar toe te schrijven aan de Bornse autofabriek. Ook andere bedrijven, zoals speciaalchemieconcern DSM, droegen hier aan bij.

BMW stopt in 2023 met het produceren van Mini Countrymans bij VDL Nedcar. Eerder werd al bekend dat de Duitsers vroegtijdig wilden stoppen met het bouwen van de BMW X1 in de fabriek in Born.