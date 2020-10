Economie Zuid-Korea komt uit corona-recessie

De economie van Zuid-Korea is in het derde kwartaal uit een recessie gekomen die werd veroorzaakt door de coronacrisis. Daarbij profiteerde het Aziatische land vooral van een sterke export van bijvoorbeeld technologische apparatuur en chips.

De Zuid-Koreaanse economie, de op drie na grootste van Azië, groeide met 1,9 procent ten opzichte van de voorgaande periode. Dat is de sterkste groei op kwartaalbasis in tien jaar. In het eerste en tweede kwartaal van dit jaar kromp de economie juist omdat het land werd geraakt door de crisis en de zwakkere buitenlandse handel. Maar nu trekt de export van Zuid-Korea weer duidelijk aan, met name naar China.

Vergeleken met een jaar eerder daalde het bruto binnenlands product (bbp) van Zuid-Korea economie nog wel, met 1,3 procent. Economen verwachten dat over heel 2020 er nog een lichte krimp te zien zal zijn voor de Zuid-Koreaanse economie.

Kenners zeggen dat de Zuid-Koreaanse overheid erg effectief is geweest bij de aanpak van de virusuitbraak door strenge quarantainemaatregelen te nemen, wat eveneens helpt met het economisch herstel. Ook kwam de overheid met veel stimuleringsmaatregelen.