Economie Zuid-Afrika zakt opnieuw in recessie

De economie van Zuid-Afrika is in het vierde kwartaal van 2019 opnieuw in een recessie beland. Het is de tweede recessie in twee jaar. Zuid-Afrika behoort tot de grootste economieën op het Afrikaanse continent.

Het statistiekbureau van Zuid-Afrika maakte bekend dat de economie in de afgelopen periode met 1,4 procent is gekrompen, na een bijgestelde krimp met 0,8 procent in het derde kwartaal. Met twee kwartalen van krimp op rij is technisch gezien sprake van een recessie. Daarbij was er tegenwind van stroomstoringen en zwakke investeringen door bedrijven, terwijl de werkloosheid hardnekkig hoog blijft. In 2018 had Zuid-Afrika ook al te kampen met een recessie.

Over heel 2019 groeide de economie van het land met 0,2 procent, wat de zwakste vooruitgang is sinds de financiële crisis. De tegenvallende economische cijfers verhogen de druk op de Zuid-Afrikaanse centrale bank om de rente te verlagen om zo de groei te stimuleren. De negatieve impact van het coronavirus op de economie van het land kan die druk nog verder opvoeren.