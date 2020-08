Economie VS krimpt iets minder hard in tweede kwartaal

De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal minder hard gekrompen dan eerder het geval leek. Dat meldt de Amerikaanse overheid op basis van een tweede raming. De neergang wordt nu geschat op 31,7 procent, waar eerder nog uit werd gegaan van een min van 32,9 procent. Het gaat wel nog altijd om de sterkste daling van het bruto binnenlands product (bbp) van ’s werelds grootste economie sinds de metingen begonnen.

De economische groei- of krimpcijfers worden in de VS bekendgemaakt op basis van een zogeheten geannualiseerde berekening. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar. Economen rekenden in doorsnee op een neergang van het bbp van 32,5 procent.

De bestedingen van huishoudens daalden ook iets minder dan eerder werd aangenomen, maar lagen nog altijd 34,1 procent lager. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de afgelopen maanden tientallen miljoenen Amerikanen al dan niet tijdelijk zonder werk kwamen te zitten.

Het aantal Amerikanen dat zich tot de overheid wendde voor een werkloosheidsuitkering is vorige week met bijna 100.000 gedaald ten opzichte van een week eerder. In totaal deden iets meer dan 1 miljoen mensen vorige week voor het eerst een beroep op het sociale vangnet, wat ongeveer gelijk was aan de gemiddelde verwachting van economen.