Economie VS in recordtempo gekrompen in tweede kwartaal

De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal met 32,9 procent gekrompen, meldt de Amerikaanse overheid op basis van een eerste raming. Het gaat om de sterkste daling van het bruto binnenlands product (bbp) van ’s werelds grootste economie sinds de metingen begonnen.

In het tweede kwartaal deden de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus zich volop voelen in de VS. Huishoudens consumeerden flink minder, deels door winkelsluitingen, maar mogelijk ook doordat ze uit voorzorg de hand op de knip hielden. Consumentenuitgaven zijn doorgaans goed voor twee derde van het Amerikaanse bbp.

Daarnaast schroefden bedrijven hun investeringen sterk terug en werd de handel geraakt door de wereldwijde pandemie. De uitgaven van de Amerikaanse federale overheid stegen wel, maar dat werd weer tenietgedaan door minder bestedingen door staten en andere lokale overheden.

De economische groei- of krimpcijfers worden in de VS bekendgemaakt op basis van een zogeheten geannualiseerde berekening. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar. De krimp in het voorbije kwartaal was iets minder sterk dan gevreesd. Economen rekenden in doorsnee op een neergang van het bbp van 34,5 procent.

De vraag is nu hoe snel de economie zich herstelt van deze klap van de coronapandemie. De arbeidsmarkt, consumentenuitgaven en de industriële productie krabbelen sinds mei weer op, dankzij de geleidelijke opheffing van lockdowns en een omvangrijk stimuleringspakket van de regering. Tegelijkertijd zijn de VS er niet in geslaagd een heropleving van het aantal coronabesmettingen te voorkomen, wat verder economisch herstel kan belemmeren. Dat het aantal werkloosheidsuitkeringen in de VS voor de tweede week op rij weer is gestegen, is mogelijk een teken aan de wand.