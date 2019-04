Economie VS groeit sterker dan verwacht

De economie van de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal sterker gegroeid dan verwacht. Volgens een voorlopige raming van de Amerikaanse overheid kwam de groei uit op 3,2 procent op jaarbasis. Economen hadden in doorsnee verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp) van de VS in de afgelopen periode met 2,3 procent zou toenemen.

In het vierde kwartaal van 2018 was nog sprake van een groei met 2,2 procent. De Amerikaanse economie kreeg steun van een sterke handel en de opbouw van voorraden, waardoor een afzwakking van de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen gecompenseerd kon worden. Verder gingen ook de overheidsbestedingen omhoog, aldus het Amerikaanse ministerie van Handel.

Begin dit jaar waren er nog signalen dat de Amerikaanse economie behoorlijk aan het afzwakken was, waarbij zelfs de vrees voor een recessie de kop opstak op de financiële markten. Inmiddels bleken die zorgen ongegrond en lijkt de Amerikaanse economie op volle toeren te draaien, ondanks de wereldwijde handelsspanningen en de afkoelende wereldeconomie.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een ambitie uitgesproken voor een jaarlijkse groei van de economie met 3 procent.