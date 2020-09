Economie VS gaat wel vooruit, maar onzekerheid blijft

De Amerikaanse economie toont tekenen van herstel, maar blijft gebukt gaan onder de coronacrisis. Dat schrijft de Federal Reserve in het zogeheten Beige Book, een rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS. De studie is samengesteld op basis van enquêtes door de twaalf regionale centrale banken in de VS.

Volgens de Fed is er in alle regio’s wel sprake van herstel, maar blijft de activiteit ver achter bij de niveaus van voor de crisis. De bankenkoepel wijst er ook op dat voortdurende onzekerheid en volatiliteit negatief doorwerken voor bedrijven en consumenten. Dit geldt niet alleen voor de Verenigde Staten, maar wereldwijd.

Verder merkt de Fed op dat de opleving op de arbeidsmarkt oneerlijk verdeeld is. Sommige regio’s rapporteerden zelfs een vertraagde groei van de werkgelegenheid en grotere schommelingen bij de inhuur van tijdelijke krachten. Daarbij werd in het bijzonder gewezen op de situatie in de dienstensector, waar sprake was van een toename van het aantal ontslagen en waar ook de vraag naar arbeidskrachten afnam.

De werkloosheid in de VS steeg in april naar een piek van bijna 15 procent. Hoewel het herstel daarna inzette, stond het werkloosheidscijfer in juli nog altijd boven de 10 procent. Het banenrapport van loonstrookverwerker ADP eerder op woensdag maakte ook duidelijk dat de banenaanwas minder hard gaat dan kenners hadden voorzien.