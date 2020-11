Economie toont veerkracht na coronaklap in tweede kwartaal

De Nederlandse economie zal in het derde kwartaal goeddeels zijn hersteld van de coronaklap die het kreeg in het tweede kwartaal. Kenners gaan er in doorsnee vanuit dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een stijging van het bruto binnenlands product van 6,8 procent zal melden in vergelijking met het tweede kwartaal. Toen kromp de economie nog met een historische 8,5 procent.

Vooral de sterke daling van de consumptie door huishoudens zorgde in het voorgaande kwartaal voor de ongekende krimp. Evengoed presteerde de Nederlandse economie beter dan gemiddeld in de eurozone.

Naast de groeicijfers maakt het CBS in de loop van vrijdagmorgen ook cijfers over de consumentenbestedingen in september en de handelsbalans bekend. Eerder werd al bekend dat in het derde kwartaal meer banen en vacatures te vinden waren. Ook was sprake van een toename van het aantal gewerkte uren.