Economie Spanje krimpt meer dan 18 procent door corona

De Spaanse economie heeft in het tweede kwartaal keiharde klappen gekregen door de coronacrisis en de strenge lockdownmaatregelen tegen de virusuitbraak. Volgens voorlopige cijfers van het Spaanse statistiekbureau kromp de economie met 18,5 procent in vergelijking met het eerste kwartaal.

De krimp viel sterker uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee een neergang met 16,6 procent voorspeld. In het eerste kwartaal van dit jaar was al een krimp van de Spaanse economie met 5,2 procent te zien.

Op jaarbasis ging de economie van Spanje met meer dan 22 procent onderuit. Spanje behoort tot de landen die het hardst werden geraakt door het coronavirus. Door de crisis werd bijvoorbeeld het toerisme naar Spanje vrijwel volledig platgelegd, maar ook het bedrijfsleven en de consumentenbestedingen stonden zwaar onder druk.

De economie van het land liet eerder juist nog gestaag herstel zien van de financiële crisis. De Spaanse overheid heeft voor heel 2020 een economische krimp met meer dan 9 procent voorspeld. In 2021 zou dan weer een groei van bijna 7 procent te zien moeten zijn.