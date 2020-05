Economie OESO-gebied krimpt door coronacrisis

De economie in het gebied van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in het eerste kwartaal gekrompen door de coronacrisis en de beperkende maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan.

De krimp kwam uit op 1,8 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat is de sterkste neergang sinds de financiële crisis. Vooral in Frankrijk en Italië was flinke krimp te zien door de strenge lockdownmaatregelen. Maar ook in Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Japan waren minnen op te merken. Er zijn in totaal 37 landen aangesloten bij de OESO.

De OESO had eerder al gewaarschuwd voor de negatieve impact van het coronavirus op grote economieën, met een sterk stijgende werkloosheid.