Economie Nederland groeit, Duitsland krimpt

De economische groeimotor van Nederland blijft draaien, terwijl buurland Duitsland zijn economie ziet krimpen en de groei in de eurozone als geheel aan het afzwakken is. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) noteerde de Nederlandse economie in het tweede kwartaal net als in de voorgaande twee perioden een plus van 0,5 procent.

De groei kwam onder andere door toegenomen investeringen en uitgaven van consumenten. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen laten de cijfers zien dat onze economie nog niet zwaar te lijden heeft gehad onder de handelsoorlog, brexitperikelen of de afkoelende wereldeconomie.

Dit in contrast met de situatie in Duitsland, waar het bruto binnenlands product (bbp) volgens het Duitse statistiekbureau in het tweede kwartaal met 0,1 procent achteruitging. Vooral de buitenlandse handel drukte op de prestaties. De omvangrijke Duitse auto-industrie heeft daarnaast te maken met de grote overgang naar elektrische mobiliteit.

De groei in de eurozone als geheel bedroeg volgens Europese cijfers nog maar 0,2 procent, van 0,4 procent in het eerste kwartaal. De afzwakkende economische groei en minder rooskleurige vooruitzichten zijn de laatste tijd steeds meer een punt van zorg. De Europese Centrale Bank (ECB) zei onlangs al dat de eurozone een „significante monetaire stimulus” nodig heeft, waarmee werd gehint op een mogelijke renteverlaging in september.

Analisten van ING bestempelen de economische neergang in Duitsland als het einde van een gouden decennium daar. Van paniek is volgens de economen van de bank geen sprake, maar op zowel de korte als de lange termijn zijn maatregelen gewenst. Zo zou Duitsland meer werk moeten maken van onder meer digitalisering, verduurzaming, energietransitie, infrastructuur en onderwijs.

Ook voor Nederland zijn „de donkere wolken nog zeker niet weg”, benadrukte Van Mulligen. De kwakkelende economie van Duitsland is bijvoorbeeld al terug te zien in de Nederlandse industrie. Die voerde de productie nog maar „minimaal” op. Veel hangt volgens de CBS-econoom ook af van de afwikkeling van de brexit. Een chaotisch vertrek uit de Europese Unie kan voor Nederland schadelijk uitpakken.