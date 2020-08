Economie Italië krimpt iets sterker dan eerder gedacht

De economie van Italië is in het tweede kwartaal iets sterker gekrompen door de coronacrisis dan eerder gedacht. Volgens een nieuwe raming van het Italiaanse statistiekbureau kwam de krimp uit op 12,8 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Eerder werd hier nog een neergang met 12,4 procent gemeld.

In vergelijking met een jaar eerder was sprake van een krimp met 17,7 procent. Dit was bij een eerdere schatting nog een min van 17,3 procent.

Vanwege de coronacrisis en de lockdownmaatregelen tegen de virusuitbraak verlaagden Italiaanse bedrijven hun investeringen, terwijl ook consumenten terughoudender waren met aankopen. Daarnaast kwam ook de export van Italië zwaar onder druk te staan. De Italiaanse regering rekent voor heel dit jaar op een krimp van de economie met circa 8 procent.