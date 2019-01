Economie Italië belandt in recessie

De Italiaanse economie is eind vorig jaar in een recessie belandt. In het vierde kwartaal kromp de economie van het land met 0,2 procent, bleek uit cijfers van statistiekbureau Istat. Een kwartaal daarvoor was ook al sprake van krimp.

Een neergang in de laatste drie maanden van het jaar was al wel verwacht. Toch hadden economen een zwakkere daling voorzien. De cijfers geven volgens Istat een „duidelijke verslechtering van de prestaties van de industriële sector” weer. Ook de bijdrage van de land- en tuinbouwsector was negatief. De dienstensector stagneerde.

De politieke onrust in Italië was een van de redenen voor de economische neergang. Die onrust leidde tot hogere leenkosten en fiscale spanningen, waar de economie onder te lijden heeft.