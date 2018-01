Economie India kampt met groeivertraging

De economie van India kampt met een groeivertraging. Voornaamste reden voor de terugval is volgens kenners een hervorming van het belastingstelsel dat nogal rommelig tot uitvoering wordt gebracht. Dat zorgt voor problemen in leveringsketens en zet een rem op de vraag naar producten en diensten.

De regering in India verwacht dat het fiscale jaar 2017 dat eindigt in maart wordt afgesloten met een groei van 6,5 procent. Daarmee valt de groei terug tot het laagste niveau sinds 2014. Economen voorzagen in doorsnee een groei van 6,6 procent, waar de economie er een jaar eerder nog 7,1 procent op vooruit ging.

Kenners leggen uit dat de groei in India gebukt gaat onder de naweeën van verschillende maatregelen. Zo werd in november 2016 besloten om bankbiljetten te schrappen. In juli vorig jaar werd besloten om nieuwe belastingen op goederen en diensten in te voeren. Door tegenvallende inkomsten zag de regering zich genoodzaakt meer geld te lenen.