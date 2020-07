Economie Hongkong weer sterk gekrompen

De economie van Hongkong is in het tweede kwartaal opnieuw sterk gekrompen vanwege de coronacrisis en de politieke en sociale onrust vanwege de toenemende invloed van de Chinese overheid. De krimp kwam uit op 9 procent op jaarbasis. In het eerste kwartaal was een neergang met een bijgestelde 9,1 procent te zien, wat de sterkste krimp sinds het begin van de metingen in 1974 was.

De economie van de stadstaat toont nu al vier kwartalen op rij krimp. De maandenlange protesten voor meer vrijheid en democratie in de Chinese speciale bestuurlijke regio ondermijnden de winkelverkopen en het toerisme naar Hongkong. Daar kwam vervolgens nog de coronacrisis bovenop. De werkloosheid in Hongkong is met meer dan 6 procent opgelopen naar het hoogste niveau in vijftien jaar. Hongkong ligt nu op koers voor de langste recessie ooit gemeten.