Economie Hongkong floreert

De economie van Hongkong heeft duidelijk de wind mee, geholpen door de stijgende export. De economische groei in de speciale bestuurlijke regio van China kwam in het tweede kwartaal uit op 1 procent. Dat was fors meer dan de 0,6 procent die kenners door de bank genomen voorzagen. Voor het hele jaar voerden beleidsmakers de verwachting voor de groei op.

Jaar-op-jaar was sprake van een economische groei van 3,8 procent. Dit was eveneens meer dan de 3,3 procent die door analisten werd voorzien. Voor het hele jaar verwachten beleidsmakers in Hongkong een economische groei van 3 tot 4 procent, waar eerder werd uitgegaan van een groei van 2 tot 3 procent.

De export in het tweede kwartaal viel 5,6 procent hoger uit. Eerder was al bekendgemaakt dat de werkloosheid in het tweede kwartaal daalde tot 3,1 procent van de beroepsbevolking, het laagste niveau van de afgelopen drie jaar.