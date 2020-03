‘Economie groeit minder hard dan verwacht door coronavirus’

De uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft een groter gevolg op de wereldeconomie dan eerder verwacht. Dat zegt kredietbeoordelaar S&P Global. Het toonaangevende ratingbureau in de financiële wereld is pessimistischer geworden nu steeds meer landen te kampen hebben met het coronavirus. S&P verwacht dat de uitbraak in het tweede kwartaal van dit jaar onder controle komt.

De economen van S&P denken nu dat de wereldeconomie met 2,8 procent groeit dit jaar. Halverwege februari voorzagen ze nog een groei van 3 procent en voor de uitbraak van het coronavirus was dat 3,3 procent. De economie in de eurozone groeit nog maar half zo hard, met 0,5 procent, verwacht S&P nu. Dat is vooral te wijten aan de problemen in Italië.

Ook voor de Chinese economie zijn de kenners nu minder optimistisch. Die groeit nu dit jaar met 4,8 procent. Vorige maand was dat nog 0,2 procentpunt meer.

De afgelopen tijd gaven meer organisaties een inschatting van de economische gevolgen van de coronacrisis. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meende eerder deze week ook dat het virus zorgt voor een mondiale economische groei die 0,5 procentpunt lager ligt. De OESO verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 2,4 procent groeit.