‘Economie groeit in 2020 met 1,5 procent’

De Nederlandse economie zal volgend jaar met 1,5 procent groeien. Dat voorspellen economen van ING. De kenners verwachten onder meer dat consumenten meer zullen uitgeven. Verder stijgen de lonen door krapte op de arbeidsmarkt en profiteren Nederlanders van belastingverlagingen. Van een recessie zal volgens ING geen sprake zijn.

„De Nederlandse economie draait nog prima. Weliswaar op een lager groeitempo dan voorheen, maar het huidige tempo is redelijk normaal voor ons land”, aldus de bank. De economen wijzen er wel op dat groei mede vooruit wordt geholpen door overheidsbeleid.

De vooruitzichten voor de export worden gedomineerd door de schaduw die de handelsconflicten en de brexit opwerpen. Dit is vooral in de industrie al te merken, aldus ING. De bank noemt het positief dat de VS geen handelstarieven instelden op auto’s uit de EU. Tegelijkertijd dreigt er een groot Amerikaans onderzoek naar de Europese handelspraktijken en dreigen er nieuwe tarieven voor landen als Frankrijk die de Amerikaanse techgiganten willen belasten. Al met al rekent ING op 2,7 procent exportgroei.

De groei van de consumptie van huishoudens valt volgend jaar naar verwachting van ING met 1,4 procent iets hoger uit dan dit jaar. Huishoudens zullen meer gaan profiteren van de loongroei. De koopkracht neemt mede toe omdat de stijging van consumentenprijzen afneemt door het wegvallen van het effect van verhoging van de btw en energiebelastingen.

Verder wijst de bank erop dat het jaar uitstel dat pensioenfondsen hebben gekregen voor het op orde brengen van hun dekkingsgraden positief kan doorwerken op het consumentenvertrouwen. Wel zullen huishoudens meer geld opzij willen zetten, mede door de vele onzekerheden. Dat remt onder meer de consumptie.

De groei in de private sector neemt flink af en komt in 2020 naar verwachting van ING uit op het laagste tempo sinds 2013. Ondanks de stikstof- en PFAS-problematiek groeien de bouw en agrarische sector nog licht in 2020. Sectoren die het hardst groeien zijn de detailhandel, zakelijke dienstverlening en zorg.