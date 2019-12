Economie groeide met 0,4 procent in derde kwartaal

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat blijkt uit een tweede berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die wordt altijd ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 november. Ten opzichte van de eerste berekening zijn de binnenlandse bestedingen iets neerwaarts bijgesteld en is het handelssaldo wat naar boven bijgesteld. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) was vooral te danken aan het handelssaldo en de overheidsconsumptie.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het derde kwartaal met 1,9 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 1,9 procent. Volgens de nieuwe berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het betreffende kwartaal met 20.000 ten opzichte van het tweede kwartaal van het jaar. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 21.000 banen.

Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar waren er 126.000 banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 128.000, aldus het statistiekbureau