Economie eurozone lijkt herstel in te zetten

De eurozone lijkt de weg naar economisch herstel te hebben ingeslagen. Cijfers van marktonderzoeker Markit wijzen erop dat de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van de eurolanden in juni minder hard is gekrompen dan een maand eerder.

De Britse marktonderzoeker houdt maandelijks zogeheten inkoopmanagersindexen bij. Die laten zien of de bedrijvigheid toeneemt op niet. Ieder cijfer boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. De voorlopige graadmeter voor de industrie in de eurozone kwam voor juni uit op 46,9, tegenover 39,4 in mei. Economen hielden in doorsnee rekening met een stand van 45. Ook in de dienstensector was de krimp veel minder sterk dan een maand eerder, waarbij de gemiddelde verwachtingen ook werden overtroffen.

Lockdownmaatregelen in verschillende gradaties in de eurolanden deelden in april nog een harde economische klap uit. Winkels en horecagelegenheden werden gesloten, reizen werden zwaar beperkt en veel fabrieken werden als maatregel tegen coronabesmettingen stilgelegd. In mei was er sprake van heel voorzichtig herstel.

In Duitsland, de grootste economie van Europa, kwam de inkoopmanagersindex voor de industrie uit op 44,6 waar men rekening hield met 42,5. Dat is een duidelijke verbetering ten opzichte van een maand eerder, toen de graadmeter uitkwam op 36,6. De index voor de dienstensector stond op 45,8 tegen een prognose van economen van 42,3. Ook dat is een verbetering, in de voorgaande maand stond de index nog op 32,6. De samengestelde index steeg naar 45,8 van 32,3 in mei.

In Frankrijk signaleerde Markit zelfs een toename van de bedrijvigheid in de industrie, terwijl economen rekening hielden met lichte krimp. Ook de dienstensector in Frankrijk groeide tegen de verwachtingen in licht.