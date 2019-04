Economie eurozone groeit sterker

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande periode. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting.

In het vierde kwartaal van 2018 groeide de economie van het eurogebied van achttien landen nog met 0,2 procent. Economen rekenden in doorsnee op een groei in het eerste kwartaal met 0,3 procent. Voor de gehele Europese Unie werd door Eurostat een vooruitgang opgetekend van 0,5 procent, tegen 0,3 procent in de voorgaande periode.

Op jaarbasis groeide de economie van de eurozone met 1,2 procent en de EU met 1,5 procent.