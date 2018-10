Economie eurozone groeit iets trager

De economie van de eurozone is in het derde kwartaal in een vergelijkbaar tempo gegroeid als in de voorgaande periode. Volgens een eerste schatting van Europees statistiekbureau Eurostat ging de economie van het eurogebied met 0,2 procent vooruit op kwartaalbasis. In de eerste twee kwartalen groeide de economie nog iets harder.

Economen hadden in doorsnee gerekend op een vergelijkbare groei als in de eerdere kwartalen van 0,4 procent. Op jaarbasis was sprake van een economische vooruitgang met 1,7 procent. Dat was 2,2 procent in het tweede kwartaal van 2018.

De gehele Europese Unie van 28 landen groeide in de afgelopen periode met 0,3 procent op kwartaalbasis en met 1,9 procent op jaarbasis, aldus Eurostat.