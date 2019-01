Economie Curaçao en Sint Maarten groeit weer

De economieën van Curaçao en St. Maarten groeien dit jaar weer na een aantal jaren van economische neergang. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die de autonome koninkrijksdelen heeft doorgelicht.

Op Curaçao heeft de economische crisis in buurland Venezuela al een tijd een stevige invloed. De handel met het Zuid-Amerikaanse land, een van de belangrijkste handelspartners voor het Caribische eiland, is daardoor ingestort. Al sinds 2016 neemt de economische groei af.

Sinds het eiland in 2010 een autonoom deel van het koninkrijk werd, was er slechts in één jaar geen recessie. Naar verwachting is de financiële positie van Curaçao afgelopen jaar iets verbeterd, na ingrepen door de overheid.

Sint Maarten kreeg in 2017 een klap toen de orkanen Irma en Maria over het eiland raasden. Herstel en herbouw hebben daar nog altijd de hoogste prioriteit.

Beide eilanden moeten wel onder meer bureaucratie, zwak toezicht en verouderde regelgeving aanpakken. Ook is het belangrijk om de kosten van zakendoen te verlagen. Met dat soort hervormingen kan de economische positie en de munteenheid in beide landen, de Antilliaanse gulden, worden versterkt.